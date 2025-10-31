В Минсоцразвития Подмосковья сообщили об увеличении прожиточного минимума с 1 января

В Министерстве социального развития Московской области сообщили об увеличении прожиточного минимума с 1 января 2026 года. Это поспособствует увеличению размера выплат и пособий, отметили в ведомстве.

Рост составит 5%. Таким образом, прожиточный минимум составит: на душу населения 20 286 руб., для трудоспособного населения — 22 112 руб., для пенсионеров —17 446 руб., для детей — 19 677 руб.

«Увеличение прожиточного минимума способствует увеличению размера выплат и пособий, таких как единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии и многие другие», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.

Министр добавил, что в Подмосковье социальные выплаты, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума, получают более 690 тыс. человек.

