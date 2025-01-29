В Минспорте Подмосковья назвали главное спортивное событие года в регионе

Турнир по плаванию «Кубок СВОих», который проводился среди ветеранов и участников боевых действий специальной военной операции в Истре, признали главным спортивным событием 2024 года. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области, которое провели голосование в своих социальных сетях.

За данный турнир свой голос отдали более половины всех участников опроса — 52%, его организовали в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

На втором и третьем месте оказались «Открытие нового ФОКа в Можайске» (17% респондентов), на третьем — первый в истории подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово-2» завоеванный Кубок России молодежной лиги (10%).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.