В Минстрое Подмосковья рассказал о строительстве бассейна в реабилитационном центре «Ясенки»

Минстрой Подмосковья: стройготовность бассейна в центре «Ясенки» достигла 95%

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Фото: [Министерство строительного комплекса МО]

В подмосковном реабилитационном центре «Ясенки» завершается строительство корпуса бассейна, стройготовность объекта достигла 95%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте все строительные работы завершены. Ведется пусконаладка инженерных систем. На прилегающей территории выполняется благоустройство», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Блок бассейна будет состоять из основной чаши с дорожками, отдельной чаши с подъемником, акватренажеров, тренерской и других помещений. Открыть его планируют в марте 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.

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