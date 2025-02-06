В Минстрое Подмосковья рассказали, сколько школ построят в регионе по госпрограмме в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье в рамках государственной программы построят 17 новых школ, рассчитанных в общей сложности более чем на 11,4 тыс. учеников. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Новые учреждения возведут в 15 округах, чтобы устранить проблему второй смены в них. Все школы оснастят современными учебными классами и специализированными кабинетами. Так, например, в Дзержинском достроят воспитательно-образовательный комплекс со школой и детским садом, в Одинцовском округе и Звенигороде — два учреждения на 950 и 1,1 тыс. мест и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.