В Минтранс Подмосковья направили почти двести заявлений на согласование схем транспортного обслуживания населения

В Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в 2024 году поступило около 190 заявлений на согласование схем транспортного обслуживания территорий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По 50 заявлениям было вынесено положительное решение.

«Схема транспортного обслуживания территории — это план работы общественного транспорта на конкретной местности с учетом изменения градостроительной инфраструктуры. Схема позволяет предусмотреть необходимость строительства новых дорог или реконструкцию существующих в районах жилых застроек», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что услугу теперь предоставляют не за 14 дней, а за 10. Помимо этого, в регионе упростили требования к разработке транспортных схем. Воспользоваться ей можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.