В Минтрансе Московской области рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в среду, 26 февраля, загруженность дорог Московской области составила четыре балла, на них зафиксировано 945 тыс. автомобилей — на 1% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на дорогах, следующих в Москву. Среди них — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей региона призвали не забывать про скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.