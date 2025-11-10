В Минтрансе Подмосковья напомнили о необходимости смены летней резины на зимнюю

В связи с похолоданием в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили автовладельцам о необходимости смены летних шин на зимние.

В ведомстве отметили, что среднесуточная температура воздуха в регионе опустилась до плюс 5 градусов. При этом в конце текущей недели ожидается первый снег и минусовая температура.

«Еще раз напомним, что для езды в городской черте подойдут «липучки» — они хорошо прилегают к мокрому асфальту, но на льду уже могут провести себя непредсказуемо. Для езды на загородных трассах хорошо подойдут шипованные шины — они лучше себя ведут на заснеженных и обледенелых участках», — отметили в министерстве.

