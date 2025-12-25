В Минтрансе Подмосковья подвели итоги работы общественного транспорта за 2025 год

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказало об итогах работы общественного транспорта в уходящем году. В ведомстве сообщили о вводе новых автобусов и запуске новых маршрутов в округах региона.

Так, в рамках обновления подвижного состава в 2025 году на маршруты вывели более 470 автобусов разных классов. Из их числа более 280 машин курсируют на маршрутах АО «Мострансавто».

Совместно с московским правительством создается единая маршрутная сеть между столицей и областью. Уже передано 23 маршрута до станций метро и МЦД. Это позволило высвободить более 80 автобусов, чтобы усилить другие маршруты. В целом на этот год запланирована передача 25 маршрутов.

Помимо этого, в регионе запустили 14 новых маршрутов и внесли изменения в схемы движения 130 действующих. Более 50 маршрутов были переведены на регулируемый тариф.

Кроме того, с января в области создали пять выделенных полос для общественного транспорта. Общее число «выделенок» в регионе сейчас составляет около 130.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о передаче компании «Мострансавто» 20 новых автобусов.