В Минтрансе Подмосковья подвели итоги сезона водной навигации

В Подмосковье завершился сезон водной пассажирской навигации, с мая 2025 года тремя речными маршрутами в Коломне, Серпухове и Лыткарино воспользовались около 33 тыс. пассажиров. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Чаще всего пассажиры пользовались водными маршрутами в июле – 8,6 тыс. раз. Речная навигация позволяет жителям экономить время в пути, минуя использование личного и наземного общественного транспорта», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, основной поток в этом сезоне зафиксировали на маршруте в Лыткарино, им воспользовались свыше 17 тыс. пассажиров. В общей сложности речной транспорт с мая по ноябрь совершил более 4 тыс. кругорейсов. Следующий сезон стартует 1 мая 2026 года.

