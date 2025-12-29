В Минтрансе Подмосковья представили график работы общественного транспорта в период праздников

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили жителей и гостей региона, что в период зимних праздников изменится график работы общественного транспорта.

Как напомнили в ведомстве, в новогоднюю ночь и на Рождество автобусы, следующие до железнодорожных станций, будут работать до 3 часов утра.

31-го декабря автобусы будут ходить по расписанию понедельника. 1-го и 3-го, а также в период с 5-го по 9-й января - по субботнему расписанию. 2-го и 4-го января будет действовать расписание воскресенья.

В ночь на 1 и на 7 января поезда по всем МЦД и по Павелецкому направлению будут ходить до 3 часов утра, по Ярославскому направлению — до 2 часов ночи.

30-го декабря электрички будут курсировать по пятничному расписанию, в период с 31-го декабря по 10-е января — по расписанию субботы, 11-го января — по расписанию воскресенья, а 12-го января — по расписанию понедельника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как область подготовилась к празднованию Нового года.