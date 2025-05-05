В Минтрансе Подмосковья предупредили водителей о снеге в ночь на 6 мая

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автовладельцев в регионе к осторожности, так как в Подмосковье снова ожидается снег.

Так, согласно прогнозу, в ночь на 6 мая на регион обрушатся дождь и мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 15 м/с. В области похолодает до 0 градусов, местами — до минус 2 градусов.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, проявлять особенную осторожность на поворотах и съездах. Ни в коем случае нельзя выезжать на летних шинах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в июне планируется запустить еще два участка дороги ЮЛА.