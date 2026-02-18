В Минтрансе Подмосковья предупредили жителей о метели в четверг
Автовладельцев в Подмосковье призвали к осторожности в связи с метелью
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредило жителей и гостей Подмосковья о метели, которая ожидается в четверг, 19 февраля.
В ведомстве отметили, что, по прогнозу, в регионе усилятся снегопад и ветер, на дорогах возникнут снежные заносы и гололедица. В таких условиях значительно ухудшится видимость и возрастет риск ДТП.
На дорогах дежурят около 600 единиц техники и порядка 1,2 тыс. дорожников. Также продолжается работа в горячих точках для обеспечения комфортного и безопасного проезда общественного транспорта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области в 2026 году отремонтируют 1,3 тыс. км дорог.