В Минтрансе Подмосковья предупредили жителей о метели в четверг

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредило жителей и гостей Подмосковья о метели, которая ожидается в четверг, 19 февраля.

В ведомстве отметили, что, по прогнозу, в регионе усилятся снегопад и ветер, на дорогах возникнут снежные заносы и гололедица. В таких условиях значительно ухудшится видимость и возрастет риск ДТП.

На дорогах дежурят около 600 единиц техники и порядка 1,2 тыс. дорожников. Также продолжается работа в горячих точках для обеспечения комфортного и безопасного проезда общественного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области в 2026 году отремонтируют 1,3 тыс. км дорог.