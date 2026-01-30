В Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов к осторожности из-за гололедицы

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили автовладельцев в регионе о похолодании и гололедице. В выходные в Подмосковье ожидаются морозы до –24 градусов.

В ведомстве отметили, что на дорогах региона продолжается уборка снега после мощного снегопада. Также участки обрабатывают реагентами, чтобы обеспечить безопасный проезд.

Водителей призвали соблюдать дистанцию, не превышать скорость и не совершать резкие маневры. Перед пешеходными переходами следует заранее замедляться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей пользоваться ремнями безопасности в автомобиле.