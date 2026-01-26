В Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте в связи с сильным снегопадом, который ожидается вечером 26 января.

Согласно прогнозу, снег в регионе будет идти до четверга. При этом прогнозируется усиление ветра, гололедица и снежные заносы. Дорожные службы Подмосковья были переведены в режим повышенной готовности.

Специалисты Мосавтодора проведут все необходимые работы, чтобы обеспечить безопасный проезд на региональных дорогах. Так, организовано дежурство порядка 600 единиц техники. Также работы будут вестись на территориях ЖК для обеспечения проезда общественного транспорта.

Автомобилистов призвали минимизировать поездки на личном авто. Если это невозможно, то следует помнить о соблюдении ПДД и безопасности за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как работал общественный транспорт в регионе во время праздников.