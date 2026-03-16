В Минтрансе Подмосковья призвали пока не менять зимнюю резину

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали жителей пока не менять зимнюю резину. В ведомстве подчеркнули, что теплая погода только устанавливается.

Для межсезонья характерны температурные скачки от плюсовых до минусовых показателей и, как следствие, гололедица и мокрые дороги.

Автовладельцев призвали не торопиться со сменой зимних шин на летние, а также не открывать мотосезон.

На дорогах следует быть предельно внимательными и соблюдать ПДД и скоростной режим. Лужи по возможности нужно объезжать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области отремонтируют более 1,3 тыс. км дорог.