В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила пять баллов
Фото: [Медиасток.рф]
Утром во вторник, 14 октября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что в основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения в связи с возможными осадками.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.