В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 14 октября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.