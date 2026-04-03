В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 3 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что почти на 2% больше значений прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении транспорта наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.