В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе этим утром

Загруженность дорог Подмосковья этим утром оценивается в четыре балла, на них зафиксировали более 858 тысяч автомобилей, что на 2,5% меньше в сравнении с показателями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшие затруднения движения происходят на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Новорязанское шоссе. Кроме того, пробки фиксируются на Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.