В Минтрансе Подмосковья рассказали о ликвидации последствий непогоды

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о ходе работ по ликвидации последствий непогоды. Из-за дождей на ряде дорожных участков региона возникли подтопления.

К примеру, на подходе к временному пешеходному мосту в деревне Поречье в Рузе был размыт верхний слой покрытия из крошки. Специалисты уже отвели воду и начали укладывать слой покрытия. Движение на участке не ограничено. Работы завершат к вечеру.

В Одинцово размыло обочину на Можайском шоссе в Подлипках. Здесь ведется откачка воды. После этого будут обследованы трубы и конструктивные слои дороги. В этом же округе ведутся работы на участках дорог к СНТ Березка, Клин и Покровское, которые были размыты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход возведения нового Рогачевского моста в Дмитровском округе.