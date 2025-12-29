В Минтрансе Подмосковья рассказали о новом способе оплаты за проезд по Мытищинской хорде
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
С декабря 2025 года компания — оператор платных трасс холдинга «Транстолл» подключилась к государственной системе ГИС ГМП, что позволит оплачивать проезд о Мытищинской скоростной хорде через банковские приложения и другие привычные сервисы. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С 31 декабря 2025 года найти информацию о проезде можно будет на портале госуслуг. Водители могут также оплатить его с помощью транспондера, в личном кабинете на сайте и через бот.
Отметим, что автомагистраль протяженностью более 16 км соединила пять шоссе и несколько населенных пунктов регионов. Это позволило улучшить транспортную доступность почти для 1 млн жителей.
