В Минтрансе Подмосковья рассказали о новом способе оплаты за проезд по Мытищинской хорде

С декабря 2025 года компания — оператор платных трасс холдинга «Транстолл» подключилась к государственной системе ГИС ГМП, что позволит оплачивать проезд о Мытищинской скоростной хорде через банковские приложения и другие привычные сервисы. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 31 декабря 2025 года найти информацию о проезде можно будет на портале госуслуг. Водители могут также оплатить его с помощью транспондера, в личном кабинете на сайте и через бот.

Отметим, что автомагистраль протяженностью более 16 км соединила пять шоссе и несколько населенных пунктов регионов. Это позволило улучшить транспортную доступность почти для 1 млн жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.