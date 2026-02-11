В Минтрансе Подмосковья рассказали о расчистке снега с кровель станций МЦД и МЦК

С начала 2026 года с кровель ТПУ и навесов над платформами станций МЦД и МЦК в Московском регионе очистили и вывезли почти 7 тыс. кубометров снега. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

По данным ведомства, за этот период специалисты расчистили 500 навесов и кровель, для проведения работ привлекались промышленные альпинисты. Уборка проходил в ночное время, чтобы не создавать неудобств пассажирам и не мешать движению поездов. Каждый день к ней привлекают почти 40 альпинистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.