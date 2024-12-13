В Минтрансе Подмосковья рассказали о самом популярном маршруте Мострансавто

МАП № 10 города Королев стал самым популярным среди всех филиалов АО «Мострансавто» в 2024 году, на нем жители и гости Подмосковья совершили более 66 миллионов поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В сравнении с прошлым годом популярность этого маршрута выросла более чем на 12%. В его состав входят производственные базы «Ивантеевка», «Сергиев Посад» и «Мытищи». Чаще всего пассажиры фиксировали оплату проезда с помощью социальных карт. На втором месте оказались банковские карты, на третьем — транспортные карты «Стрелка» и «Тройка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.