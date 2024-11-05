В Минтрансе Подмосковья рассказали о загруженности дорог этим утром

Загруженность дорог в Подмосковье этим утром оценивается в пять баллов, на них зафиксировали миллион автомобилей, что на 2% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что движение затруднено на дорогах, следующих до Москвы. Среди них — трассы А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Кроме того, пробки фиксируются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов. Водителей региона также призвали соблюдать осторожность на дорогах в связи с погодными условиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.