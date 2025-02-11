В Минтрансе Подмосковья рассказали о загруженности дорог региона утром

Утром во вторник, 11 февраля, загруженность подмосковных дорог составила пять баллов, на них зафиксировано 918 тыс. автомобилей, что на 0,5% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном пробки есть на дорогах, следующих в Москву. Среди них — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское шоссе. Кроме того, затруднения в движении наблюдаются на Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность, скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.