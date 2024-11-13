В Минтрансе Подмосковья рассказали о загруженности дорог в регионе этим утром

Загруженность дорог в Подмосковье этим утром оценивается в пять баллов, на них зафиксировали миллион автомобилей, что на 2% меньше, чем в прошлом месяце. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что пробки в основном наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трассы М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское шоссе. Кроме того, затруднения движения есть на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей региона призвали быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.