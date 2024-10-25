В Минтрансе Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах этим утром

Загруженность дорог в Подмосковье этим утром оценивается в четыре балла, на них зафиксировали более миллиона автомобилей, что на 1% меньше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что затрудненное движение фиксируется на Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов по направлению в сторону Москвы.

Водителей региона также призвали не нарушать скоростной режим, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.