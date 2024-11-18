В Минтрансе Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах региона этим утром

Загруженность дорог в Подмосковье этим утром оценивается в четыре балла, на них зафиксировано более 937 тысяч автомобилей, что на 2% меньше, чем в прошлом месяце. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Затруднения движения в основном наблюдаются на дорогах, ведущих в Москву. Среди них — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Симферопольское шоссе. Кроме того, пробки фиксируются на Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве призвали водителей быть внимательными и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.