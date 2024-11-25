В Минтрансе Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах региона этим утром

Сегодня утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в пять баллов, на автомобильных дорогах региона зафиксировали свыше 992 тысяч автомобилей, что на 1,5% меньше, чем в прошлом месяце. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наиболее сильные затруднения движения фиксируются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское, Варшавское шоссе. Кроме того, пробки есть на Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве также призвали водителей соблюдать осторожность на дорогах в связи с гололедицей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.