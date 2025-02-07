В Минтрансе Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в пятницу, 7 февраля, загруженность подмосковных дорог оценивается в четыре балла, на них зафиксировали более 889 тыс. автомобилей, что на 1% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, пробки есть на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском шоссе. Кроме того, затрудненность в движении наблюдается на Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей быть аккуратными во время движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.