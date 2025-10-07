В Минтрансе Подмосковья сообщили о снижении аварийности на дорогах

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о снижении аварийности на дорогах региона по итогам первых трех кварталов года.

Так, за указанный период в области произошло около 2,7 тыс. аварий с жертвами и ранеными. Этот показатель на 6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Число погибших за девять месяцев составило 515 человек, пострадавших — 2,9 тыс. человек. Чаще всего на дорогах происходили столкновения машин и наезды на пешеходов — было зафиксировано почти 1,2 тыс. столкновений и 731 наезд.

В регионе на этой неделе стартовал социальный раунд «Засветись», цель которого — повысить безопасность пешеходов в темное время суток. В его рамках сотрудники ДПС будут проводить рейды, следить за соблюдением правил перехода дорог и наличием световозвращателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области запустили еще один участок ЮЛА.