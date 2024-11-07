В Минздраве Подмосковья ответили, могла ли женщина в Подольске умереть из-за вируса Коксаки
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У женщины, которая погибла в Подольске, не было признаков, которые бы указывали на наличие вируса Коксаки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, предварительно причиной трагического исхода стало осложнение хронического заболевания печени. Помимо этого, не подтвердилась информация о беременности погибшей.
«Заключительный диагноз будет установлен экспертами после получения всех результатов лабораторных анализов», — уточнили в ведомстве.
Информация о том, что умерла беременная женщина в возрасте 44 лет, появилась ранее в соцсетях. Отмечалось, что причиной смерти могло стать заражение вирусом Коксаки.