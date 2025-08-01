В Минздраве Подмосковья подвели итоги работы координационного центра паллиативной помощи

Подмосковному координационному центру паллиативной помощи исполнилось три года, он открылся 1 августа 2022 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

За этот период работники горячей линии центра обработали более 50 тыс. звонков и осуществили организацию почти 140 тыс. выездов патронажных бригад на дом. Кроме того, они организовали госпитализацию почти 59 тыс. пациентов. Среди них было более 1,1 тыс. детей.

«Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной службы региона, в том числе открыли школы паллиативного пациента. На данный момент в Подмосковье работают 42 школы», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что обучение можно пройти бесплатно. По его словам, в регионе также уделяют внимание расширению спектра медицинских услуг. Узнать подробнее о помощи таким пациентам можно по номеру +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.