В Минздраве Подмосковья рассказали об итогах работы мобильных комплексов в 2024 году
Минздрав Подмосковья: мобильные комплексы совершили более 6 тыс. выездов за год
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2024 году мобильные комплексы, направленные на повышение доступности медицинской помощи жителям отдаленных территорий, совершили почти 6,6 тыс. выездов, специалистам удалось осмотреть 81,4 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Бригады медицинских специалистов и комплекс исследований формируются в зависимости от потребностей жителей населенного пункта. В мобильных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование, а также получить консультацию узкопрофильных специалистов», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Узнать точное расписание выездов таких комплексов можно на сайте медицинских организаций. Чтобы пройти обследование, нужно взять с собой полис ОМС и паспорт.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.