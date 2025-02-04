В Минздраве Подмосковья рассказали об итогах работы мобильных комплексов в 2024 году

«Бригады медицинских специалистов и комплекс исследований формируются в зависимости от потребностей жителей населенного пункта. В мобильных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование, а также получить консультацию узкопрофильных специалистов», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.