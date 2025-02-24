В Московской области открыли новую школу паллиативного пациента

«На занятиях наши специалисты расскажут, как создать комфортные условия дома, организовать правильный уход за больным. Также в регионе работают школы ухода на базе симуляционных классов в социальных центрах, там также можно пройти обучение по уходу за инвалидами», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.