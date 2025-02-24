В Московской области открыли новую школу паллиативного пациента
Минздрав: 37-я школа паллиативного пациента открылась в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье заработала 37-я школа паллиативного пациента для родственников и соцработников, они работают под руководством координационного центра с круглосуточной многоканальной «горячей линией» по оказанию паллиативной помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«На занятиях наши специалисты расскажут, как создать комфортные условия дома, организовать правильный уход за больным. Также в регионе работают школы ухода на базе симуляционных классов в социальных центрах, там также можно пройти обучение по уходу за инвалидами», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Занятия проводятся бесплатно. Первое такое учреждение открылось в Клинской больнице в мае 2024 года, график и темы занятий можно найти здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.