В Минздраве Подмосковья рассказали, сколько человек прошли лечение в центре интегративной медицины

Более 6 тыс. человек прошли лечение в Научно-практическом центре интегративной медицины, который открылся в июне 2024 года, медпомощь в нем могут получить пациенты с неврологическими, гастроэнтерологическими, аллергическими и другими заболеваниями. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.