В Минздраве Подмосковья рассказали, сколько человек прошли лечение в центре интегративной медицины
Более 6 тыс. человек прошли лечение в подмосковном центре интегративной медицины
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Более 6 тыс. человек прошли лечение в Научно-практическом центре интегративной медицины, который открылся в июне 2024 года, медпомощь в нем могут получить пациенты с неврологическими, гастроэнтерологическими, аллергическими и другими заболеваниями. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В центре работают врачи-рефлексотерапевты, неврологи, а также мануальные терапевты. Специалисты выявляют причину заболевания и индивидуально подходят к лечению каждого пациента», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Получить медпомощь в центре можно бесплатно, по полису ОМС, на лечение направит лечащий врач при наличии у пациента показаний.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.