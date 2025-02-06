В Минздраве Подмосковья рассказали, сколько исходящих звонков совершила робот Светлана в 2024 году

В 2024 году голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана совершила почти 7,5 млн исходящих звонков, чтобы напомнить жителям Подмосковья о необходимости визита к врачу, пригласить их на диспансеризацию и вакцинацию и так далее. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Исходящий обзвон позволяет адресно донести информацию до пациента. Например, если человек давно не проходил диспансеризацию или забыл записаться на прием к врачу для продления рецепта на льготное лекарство, то робот Светлана ему напомнит об этом», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что робот осуществляет звонки с номера +7 (498) 602-31-35. Помимо этого, помощник помогает обрабатывать и входящие звонки по телефону 122. Так пациенты могут вызвать врача на дом, записаться на прием или телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.