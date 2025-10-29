В Минздраве Подмосковья сообщили о снижении заболеваемости наркологическими расстройствами в регионе
Фото: [Медиасток.рф]
В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили о снижении общей заболеваемости наркологическими расстройствами в регионе. В их числе — зависимости от наркотиков и алкоголя.
«Так, в 2024 году показатель составлял 1090,5 на 100 тыс. населения, то в 2025 году уже 984,7 на 100 тыс. населения», — отметили в ведомстве.
В регионе активно ведется профилактическая работа — проходят специализированные семинары и лекции, организуются тематические беседы и круглые столы, антинаркотические мероприятия, тестирования в образовательных учреждениях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности программы диспансеризации.