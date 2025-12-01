В Минздраве Подмосковья заявили о снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье за последние три года снизилась на 10,6%. Об этом во Всемирный день борьбы со СПИДом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Современная антиретровирусная терапия позволяет пациентам вести привычную жизнь, строить карьеру и планировать рождение здоровых детей», — сказал главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Рафаэль Яппаров.

Узнать ВИЧ-статус пациенты могут бесплатно и анонимно в поликлинике по месту жительства или Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, сделать это можно во время выездных акций.

Напомним, что вопросами профилактики, диагностики и лечения заболевания в регионе занимается Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Ознакомится подробнее о ВИЧ/СПИДе можно здесь.

