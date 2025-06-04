В Минздраве заявили о востребованности подмосковных роддомов среди жительниц других регионов России

Минздрав: роддома Подмосковья востребованы среди россиянок

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Фото: [Министерство здравоохранения МО]

Более 17% рожениц в Подмосковье являются жительницами других регионов России, что указывает на востребованность региональных перинатальных центров и роддомов, а также о высокой квалификации медицинских специалистов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В наших родовспомогательных учреждениях будущим мамам доступны различные виды родов, в том числе включая мягкие, вертикальные, партнерские или в сопровождении доулы», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, все услуги оказывают бесплатно, по полису ОМС. Напомним, что узнать подробности о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал  о доходах врачей в Подмосковье.

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