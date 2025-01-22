В Минжилполитики Подмосковья рассказали о строительстве ЖК «Театральный парк»

В Королеве на территорий ЖК «Театральный парк» продолжается строительство корпуса № 26, строители завершают устройство кровли и остекление, кладку межквартирных стен и другие работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Девелопером выступает ГК «Гранель». В составе жилого комплекса уже возвели 37 четырехэтажных домов, рассчитанных более чем на 3,7 тыс. квартир. На его территории уже открылись гимназия и детский сад, работают магазины, салоны красоты, кафе и фитнес-центр с несколькими бассейнами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.