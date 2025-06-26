В МОДКТОБ помогли подростку, который получил серьезные переломы, врезавшись в дерево на электросамокате

Специалисты МОДКТОБ спасли подростка, который получил множественные переломы, врезавшись в дерево на электросамокате. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили 16-летнего подростка. Мальчик катался на электросамокате и врезался в дерево. В результате у него возникли переломы позвоночника и грудины, а также отрывной перелом задней крестообразной связки с отломом части кости.

Ребенок поступил в тяжелом состоянии. Пациента направили на операцию, в ходе которой врачи зафиксировали отрывной перелом безголовчатыми винтами. В дальнейшем их не нужно будет удалять.

На данный момент подросток выписан. Его ждет месяц постельного режима, а затем повторная госпитализация для прохождения курса реабилитации.

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