В МОНИКИ спасли мужчину с разрывом аневризмы печеночной артерии

В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского спасли мужчину с разрывом аневризмы печеночной артерии. Врачи успешно провели пациенту протезирование артерии, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В хирургическое отделение учреждения поступил житель в возрасте 40 лет, у которого произошел разрыв аневризмы печеночной артерии. Ранее пациенту провели плановую операцию на желчных протоках, после чего у него сформировалась ложная аневризма — полость, расположенная вне сосуда и разрушающая его.

Мужчине грозил летальный исход, и его экстренно направили на операцию. Используя микрохирургическую технику сосудистого шва, специалисты провели протезирование печеночной артерии. В качестве импланта врачи использовали вену из ноги.

Операция длилась шесть часов и прошла успешно. Сейчас мужчина хорошо себя чувствует и уже вернулся к работе.

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