В МОНИКИ успешно пересадили сердце пожилому мужчине с хронической сердечной недостаточностью

Специалисты МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского успешно провели операцию по пересадке сердца пожилому мужчине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В отделение кардиохирургии поступил пожилой мужчина, перенесший обширный инфаркт миокарда. В результате у него развилась ишемическая кардиомиопатия. Из-за критически недостаточного кровоснабжения сердце переставало справляться со своей функцией.

Медикаментозная терапия пациенту не помогала, и хроническая сердечная недостаточность быстро прогрессировала. В результате врачи приняли решение о внесении мужчины в лист ожидания на пересадку сердца.

Операция длилась около четырех часов и прошла успешно. Первые несколько суток после нее пациент находился в отделении кардиореанимации. Через неделю его перевели в отделение кардиохирургии для реабилитации, а спустя месяц выписали.

