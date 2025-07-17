В Московской области для беременных провели почти 50 тыс. телемедицинских консультаций
Почти 50 тыс. телемедицинских консультаций провели беременным Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в Подмосковье беременным провели почти 50 тыс. телемедицинских консультаций, в ходе таких приемов они могут получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Телемедицинские консультации позволяют беременным женщинам сосредоточиться на главном — подготовке к рождению малыша — и избежать лишних походов в женскую консультацию», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве добавили, что в рамках таких консультаций пациенты также могут продлить электронный рецепт на льготное лекарство, узнать подробности по результатам диспансеризации, сдачи анализов и не только. Записаться на них можно через региональный портал госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.