В Московской области для беременных провели почти 50 тыс. телемедицинских консультаций

С начала 2025 года в Подмосковье беременным провели почти 50 тыс. телемедицинских консультаций, в ходе таких приемов они могут получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.