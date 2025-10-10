В Московской области доноры помогли заготовить более 62 тонн крови

В Подмосковье по итогам девяти месяцев 2025 года благодаря донорам заготовили более 62 тонн крови и ее компонентов, что почти на четыре тонны больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Доноры помогают спасать жизни тех, кто попал в беду и нуждается в переливании крови», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Так, кровь используют для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, детей, рожденных раньше срока, и не только. Стать донором могут жители старше 18 лет, у которых нет противопоказаний по здоровью, для этого можно обратиться в областной центр крови, его филиалы или посетить выездную донорскую акцию. Ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови Московской области можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.