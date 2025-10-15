В Московской области дорожники обустроили более 100 новых остановок

Дорожники Подмосковья обустроили 110 новых остановок, работы прошли на региональных дорогах в 25 округах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Наибольший объем работ выполнили за пределами городов — в деревнях, селах и поселках, где установили павильоны типа «Междугородний», в том числе обновленные павильоны из перфорированных металлических панелей с металлическим каркасом, а также боковыми ударопрочными стеклами с обеих сторон», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Биматов.

По его словам, до конца 2025 года специалисты «Мосавтодора» планируют построить еще более 40 новых остановок с павильонами. Работы уже прошли в деревне Кабаново Богородского округа, на Ленинградской улице в деревне Покровка Клинского округа, в деревне Субботино Павлово-Посадского округа и не только. В городах специалисты устанавливают павильоны типа «Городской стандарт», изготовленные из ударопрочного стекла с металлическим каркасом и крышей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.