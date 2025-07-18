В Московской области дорожники провели ремонт знаков

Специалисты «Мосавтодора» восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки, расположенные на 15 региональных дорогах в 14 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, работы прошли на улицах Королева и Мясищева в Жуковском, на Шоссейной улице в Раменском, на Заречной улице в Лобне, на проспекте Испытателей в Красноармейске Пушкинского округа. Кроме того, ремонт провели на 3-й улице Урицкого в Солнечногорске, на улице Орджоникидзе в Подольске, улице Агрогородок в деревне Черное городского округа Балашиха и не только.

В ведомстве уточнили, что ремонт проводят оперативно, потому что отсутствие или повреждение знака повышает риск возникновения ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.