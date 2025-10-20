В Московской области дорожники установили новые светофоры

В Подмосковье в рамках работы по оптимизации движения на перекрестках и прямых участках дорог установили три новых светофора и скорректировали режим работы еще одного в Одинцовском округе и Коломне. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты «Мосавтодора» установили светофор с кнопками вызова для пешеходов на 56-м километре Можайского шоссе в деревне Татарки Одинцовского округа. Кроме того, специалисты Центра безопасности дорожного движения региона увеличили время работы пешеходной фазы на 12 секунд на пешеходном переходе возле дома 4А по улице Ленина в городе Озеры.

В Коломне специалисты «Мосавтодора» установили два светофора на Митяевском мосту, специалисты ЦБДД – связали их между собой. В министерстве уточнили, что такие работы позволяют увелчить пропускную способность перекрестков и улиц на 10–15 %.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.