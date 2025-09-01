В Московской области группа «Самолет» открыла пять образовательных учреждений

В Подмосковье группа «Самолет» открыла четыре общеобразовательные школы почти на 5 тыс. учеников в жилых комплексах «Прибрежный Парк», «Мытищи Парк», «Горки Парк» и «Пригород Лесное», а также детский сад на 350 мест в ЖК «Пятницкие Луга». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Реализация проектов позволила создать более 500 рабочих мест для местных жителей. Крупнейшим социальным объектом стала школа на 1,65 тыс. мест в ЖК «Прибрежный Парк». Во всех образовательных учреждениях обустроили учебные классы, лаборатории, медпункт с кабинетом врача, процедурной и кабинетом психолога, актовые залы, многофункциональные библиотечные центры и спортивные залы и не только.

Детский сад в ЖК «Пятницкие луга» будут посещать дети в возрасте от двух до семи лет, им доступны спальня, игровая, буфетная, раздевалка и санузел, музыкальный зал с проектором и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.