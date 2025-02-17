В Московской области исследовали более 4 тыс. проб мясной продукции

В январе 2025 года в Подмосковье взяли более 4,1 тыс. проб мясной продукции и провели почти 4,2 тыс. их исследований. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в ходе экспертизы специалисты оценивали цвет, запах и консистенцию продукции. По результатам исследований вся она была допущена к реализации.

Жителям региона при выборе мяса посоветовали оценивать его внешний вид. Его поверхность должна быть сухой, жир — иметь белый цвет. Кроме того, при нажатии мясо должно быстро восстанавливаться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.